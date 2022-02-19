Beşiktaşlı Umut Meraş: Seriye devam etmek istiyoruz

Kara Kartal'ın sol beki Umut Meraş 1-0 kazanılan Altay maçını değerlendirdi. İlk yarıda ufak bir sakatlık yaşayan ve 83. dakikada oyundan çıkan tecrübeli oyuncu durumunun ciddi olmadığını belirtti.

İlk yarıdaki darbeyle yerde kalması üzerine Umut, "O an oyuna devam edebileceğimi hissettim. Maçın sonlarına doğru ağrılarım arttı. Riske etmek istemedik. Rıdvan kardeşimin de adalesinde problem var. Riske etmemek için oyundan çıktım. Yarın daha detaylı belli olacak" dedi.

3 puan için mutl olduklarını kaydeden başarılı futbolcu, "Rakibimiz düşme potasında bir takım, zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta da son dakikada bir gol yedik. Bugün de son anlarda pozisyon verdik. 2. golü bulma konusunda zorlanıyoruz. Bir an önce bunu çözmeliyiz. Oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz, önümüzdeki hafta Sivasspor maçı var. Yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.







