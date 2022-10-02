Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş , Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç ilk derbisini oynadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç oyuncu, "Benim için ilk derbi maçıydı çok özeldi. Takım için her şeyi yaptım, kazanmayı istedik ama olmadı. Mücadele ettik, iyi sinyaller verdik, Gol yemedik o sevindiriciydi. İyi yoldayız takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, umarım daha çok çalışacağız ve galibiyetlerle devam edeceğiz. Bugün sahada yüreğimizi vermemizi söyledi hocamız. Ben de elimden geleni yaptım umarım yapmışızdır" dedi.











