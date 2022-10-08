Beşiktaş'lı Tayyip Talha Sanuç dejavu yaşadı! Bu sezon ikinci kez...
Sezona Adana Demirspor'da başlayan ancak transferin son gününde Beşiktaş'a imza atan ve Siyah-Beyazlılar'da formayı kapan Tayyip Talha Sanuç dejavu yaşadı... Mavi Şimşekler'in formasını giyerken 5. haftada Hatayspor karşısında 90+4'te attığı gol iptal olunca 22 yaşındaki oyuncu 90+9'da bir kez daha sahneye çıkarak Adana Demir'e beraberliği getirmişti. Genç stoperin, Beşiktaş formasıyla Giresunspor karşısında da 15. dakikada attığı gol iptal edilince, Tayyip Talha 34'te bir kez daha ağları sarstı ve Kara Kartal'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
Beşiktaş 'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Siyah-Beyazlı kariyerine harika başladı. İstanbulspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarına ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Giresunspor mücadelesinde de formayı kaptı. 15. dakikada Yeşil-Beyazlılar'ın kalesinin önünde yaşanan karambolde yerde kalan Tayyip Talha, son anda topa dokunmayı başardı ve ağları sarstı. VAR odası ile iletişim halinde olan Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi.
Penaltı verildi ama kaçtı...
Tayyip Talha'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst'a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak Weghorst penaltı atışından yararlanamadı, kaleci Onurcan topu çıkarmasını bildi.
Emrecan indirdi, Tayyip Talha attı
34'te Tayyip Talha bir kez daha sahneye çıktı. Yine ceza alanında yaşanan karambol sonrasında sakatlanan Roman Saiss'ın yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan topu indirdi, Tayyip Talha şık bir röveşata ile uzak direğe doğru vurdu ve top kaleci Onurcan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 15'teki golü sayılmayan başarılı stoper 34'te bu kez Beşiktaş'ı öne geçirdi.
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Tayyip Talha böylesine bir durumu ilk kez de yaşamadı. Beşiktaş'a transferin son gününde imza atan genç oyuncu sezona Adana Demirspor'da başlamıştı. Mavi Şimşekler'in 5. haftada Hatayspor'la oynadığı karşılaşmada da Tayyip Talha takımı 1-0 gerideyken 90+4'te ağları havalandırmış ancak VAR kontrolü sonrasında takım arkadaşı Samet Akaydın'ın elle oynaması gerekçesiyle gol iptal edilmişti.
1 puanı kazandırmıştı...
Başarılı savunmacı bu kez de 90+9'da bir kez daha fileleri havalandırmış ve bu kez gol geçerli sayılmıştı. Söz konusu karşılaşma 1-1 sona ermiş, Adana Demirspor, Tayyip Talha'nın son saniye golüyle hanesine deplasmanda 1 puan yazdırmayı başarmıştı.