Beşiktaş 'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Siyah-Beyazlı kariyerine harika başladı. İstanbulspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarına ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Giresunspor mücadelesinde de formayı kaptı. 15. dakikada Yeşil-Beyazlılar'ın kalesinin önünde yaşanan karambolde yerde kalan Tayyip Talha, son anda topa dokunmayı başardı ve ağları sarstı. VAR odası ile iletişim halinde olan Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi.

Penaltı verildi ama kaçtı...

Tayyip Talha'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst'a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak Weghorst penaltı atışından yararlanamadı, kaleci Onurcan topu çıkarmasını bildi.

Emrecan indirdi, Tayyip Talha attı

34'te Tayyip Talha bir kez daha sahneye çıktı. Yine ceza alanında yaşanan karambol sonrasında sakatlanan Roman Saiss'ın yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan topu indirdi, Tayyip Talha şık bir röveşata ile uzak direğe doğru vurdu ve top kaleci Onurcan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 15'teki golü sayılmayan başarılı stoper 34'te bu kez Beşiktaş'ı öne geçirdi.





Tayyip Talha böylesine bir durumu ilk kez de yaşamadı. Beşiktaş'a transferin son gününde imza atan genç oyuncu sezona Adana Demirspor'da başlamıştı. Mavi Şimşekler'in 5. haftada Hatayspor'la oynadığı karşılaşmada da Tayyip Talha takımı 1-0 gerideyken 90+4'te ağları havalandırmış ancak VAR kontrolü sonrasında takım arkadaşı Samet Akaydın'ın elle oynaması gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

1 puanı kazandırmıştı...

Başarılı savunmacı bu kez de 90+9'da bir kez daha fileleri havalandırmış ve bu kez gol geçerli sayılmıştı. Söz konusu karşılaşma 1-1 sona ermiş, Adana Demirspor, Tayyip Talha'nın son saniye golüyle hanesine deplasmanda 1 puan yazdırmayı başarmıştı.