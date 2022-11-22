Beşiktaşlı Tayfur Bingöl için açıklama!

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’ta taraftarların merak ettiği isimlerden biri de Tayfur Bingöl... Tecrübeli oyuncunun menaceri takımda kiralık forma giyen Tayfur’la ilgili merak edilenleri yanıtladı.





Batur Altıparmak, Alanyaspor ’dan Beşiktaş’a kiralık gelen 29 yaşındaki futbolcu için, “Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş’ta mutlu ve futboluna bakıyor. İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur’un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık. Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder” dedi.