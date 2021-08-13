Beşiktaşlı taraftarların beklentisi yeniden çifte kupa

Süper Lig ’de yeni sezonun perdesi açılırken, taraftarlar da tribünlere geri dönüyor. Aşısını olmuş vatandaşlar tribünlerde takımlarını destekleyebilecek. Beşiktaş taraftarları, 1,5 yıllık aranın ardından tribündeki yerini almaya hazırlanıyor. Son olarak Süper Lig’in 2019-20 sezonunda oynanan Ankaragücü maçında tribündeki yerini alabilen siyah-beyazlı taraftarlar, sonrasında takımlarına stadyumdan destek olamamıştı.

TARAFTARLARIN BEKLENTİSİ YİNE ÇİFTE KUPA

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlere döndükleri için heyecanlı olduklarını belirtti. Türkiye’nin birçok yerinden ve yurt dışından maça gelen taraftarlar, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da çifte kupa almayı hedeflediklerini söyledi. Covid-19 geçirmiş ve tek doz aşı olmuş veya hastalık geçirmeden iki doz aşısını da yaptıran taraftarların stadyumlardaki yerini alabileceği yönünde alınan kararın oldukça yerinde olduğunu söyleyen siyah-beyazlı taraftarlar, aşının normal şartlarda çok önemli olduğunu, onun için TFF’nin aldığı kararın yerinde olduğunu söylediler. (DHA)