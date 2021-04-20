Beşiktaşlı taraftarlardan takıma büyük destek

Süper Lig’in 36. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Beşiktaş, dün hazırlıklarını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas çalışmalarıyla devam ettiği, taktik programın yer aldığı çift kale maçla da tamamlandığı aktarıldı. Antrenman sonrasında tesislerden ayrılırken Siyah-Beyazlılar’ı bir grup Beşiktaşlı taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla Sivas yolculuğuna uğurladı. “Şampiyon Beşiktaş” tezahüratlarıyla havalimanına moralli bir şekilde gönderilen futbolcular ve teknik ekip, takım otobüsünden taraftarlara el salladı. Etkinlik sonrasında takım, akşam saatlerinde özel uçakla Sivas’a gidip kampa girdi.