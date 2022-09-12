Beşiktaş ’ın, geçen hafta Eryaman Stadı’nda Ankaragücü’nü 3-2 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek takım arkadaşına saldıran holigana müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef, PFDK’dan 1 maç ceza almıştı. Bu ceza sebebiyle önceki gün Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenleyen Josef, kameralar önünde yaptığı açıklamalar sonrasında bir de Instagram hesabından paylaşım yaptı. Brezilyalı, “Benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Gelecek sezon artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Bu yüzden güvende hissetmediğim bir ligde kalamam” diyerek ayrılık mesajı verdi.

Basın toplantısında gözyaşlarına engel olamadı

Siyah-beyazlı kulüp, Josef'in MKE Ankaragücü ile oynanan maçtan sonra çıkan olayda takım arkadaşına saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmesi ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) söz konusu kartın iptali için yaptığı başvurunun kabul edilmemesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ailesiyle Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Josef, yaşananlardan sonra güvensizlik hissettiklerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.









"Bu cezanın adil olmadığı şüphe götürmez bir gerçek." diyen Josef, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemle yaşanan olay ve buna verilen reaksiyon yüzünden, bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlikler hissediyoruz. Bu çok basit bir olay değildi. Ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı. Rakibimize verilen ceza ortada. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren, kendimi futbolcu ve insan olarak tamamlamamı sağlayan ülke. Türk insanını çok seviyorum. Buraya geldiğimden beri her şeyi içimden gelerek yaşıyorum, çok mutluyum. Bu olayın yaşanması ve adaletsizlik yüzünden endişe ve üzüntü yaşıyorum. Burada çok büyük hayallerim var. Türk futbolunda daha farklı şeyler yapmakla ilgili plan ve hayallerim var. Bundan vazgeçmeyeceğim ama ben buraya karşı büyük bir sevgi beslerken bunların yaşanması duygusal olarak beni ve ailemi üzüyor. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, Türk insanını ve futbolunu çok seviyorum. Tüm bunlara rağmen burada devam etmek için elimden geleni yapacağım."

Taraftarlardan maskeli destek

Beşiktaş, olaylı geçen Ankaragücü maçında kırmızı kart görmesinin ardından bir maç ceza alan Josef de Souza için özel bir hazırlık yaptı.

Süper Lig 'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Siyah Beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için taraftarına dağıtmak üzere özel maske hazırladı. Beşiktaş taraftarları, maç içerisinde maskeleri takarak 33 yaşındaki futbolcuya desteklerini gösterdiler.

Dele Alli ve Josef maçı birlikte izlediler

Sakatlığı bulunan Dele Alli ve cezalı olduğu için maç kadrosunda yer almayan Josef maçı tribünden takip etti. Brezilyalı futbolcu için hazırlanan maskelerden birini de futbolcular alarak fotoğraf çektirdiler.



