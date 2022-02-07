Beşiktaşlı taraftarlardan büyük coşku

Spor Toto Süper Lig ’de 24. hafta mücadelesinde dün akşam Antalyaspor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Lige verilen 2 haftalık ara sonrasında evi Vodafone Park’ta sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcuları yaklaşık 30 bin taraftarı destekledi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kulübü ve taraftar grupları, Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin dolması yönünde bir kampanya başlatmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da biletlerin büyük bölümünü bitirerek takımlarına destek olma adına tribünlerdeki yerlerini aldı.

Batshuayi’ye ıslık...

Oyuncuların ısınmak için sahaya çıkmasıyla başlayan destek, son düdüğe kadar devam etti. Siyah-Beyazlılar, tezahüratlarla takımlarına tam destek verirken özellikle Emirhan İlkhan başta olmak üzere kulübün öz kaynak düzeninden yetişen gençlere de ayrı bir ilgi vardı. Taraftarlar, mücadelenin 83. dakikasında oyundan alınan Michy Batshuayi’ye ise ıslıklarla tepki verdi. Oyunun 0-0’lık beraberlikle bitmesi sonrasında coşkunun yerini ise üzüntü bıraktı. Dolmabahçe’de yıllar sonra İnönü Stadı atmosferi yaşandı. Öte yandan bazı taraftarlar, 90 dakika sonunda, “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” diye tempo tuttu.







