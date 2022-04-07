Beşiktaş ’ta tüm gözler Valerien Ismael’de... Ismael, takımın başında sadece 6 kez idmana çıkarken, hemen ardından lig lideri ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor ’a konuk oldu. “Benim sistemin 3-4- 3 ve bundan asla taviz vermem” diyen Fransız hocanın öğrencileri, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerken, takımın oynadığı futbol herkesin takdirini topladı. Hafta içindeki bir idmanda takımını Vodafone Park’ta taraftarlarla buluşturan Valerien Ismael için şimdi de taraftarlar benzer bir jest yapmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı taraftarların, Ismael için cumartesi günü oynanacak Alanyapor maçı için ‘’Terminatör’’ konseptli özel bir koreografi hazırladıkları öğrenildi.