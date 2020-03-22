Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı

Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

22 Mart 2020, Pazar 15:47 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı sporculardan 'evde kal' çağrısı

Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş’ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.

Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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