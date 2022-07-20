Avusturya kampında Viktoria Plzen'le oynanan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna dahil olan ve 83. dakikada performansı nedeniyle oyundan alınan Serdar Saatçı, kenara gelirken teknik direktör Valerien Ismael'e küfür etmiş, ardından da soyunma odasının kapısını tekmelemişti. Bunun üzerine Serdar kadro dışı bırakılmıştı.

19 yaşındaki stoperden beklenen özür geç saatlerde geldi.

Genç oyuncu 'Büyük Beşiktaş Camiası'na özürümdür' notuyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım. Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'den, yönetim kurulumuzdan, hocamız ve teknik ekibimizden, tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş'ta çalışan ve Beşiktaşla yaşayan herkesten özür dilerim."

İşte o paylaşım:



