Süper Lig 'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta genç stoper Serdar Saatçı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar'ın açıklamaları şöyle;

Maçın içinde enteresan duygular oldu. Geri düştük. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik. Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık. Beşiktaş altyapısında bize Şerefinle oynayıp 'Hakkı'nla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz 3 puanı alalım. Beşiktaş'a bu yakışır.