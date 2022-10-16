Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor 'la 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'taki mücadeledeki bu sonuçtan Siyah-Beyazlılar memnun olmadı. Kara Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan da dev mücadeleyi değerlendirdi.

'Galip gelebilirdik'

90 dakikanın ardından konuşan başarılı futbolcu, "Duran toptan gol yedik, ona bir şey diyemiyorum. Golden sonra açıldık, daha baskılı oynadık, golü bulduk. Sonra bireysel hatadan gol yedik yine. Üzerine bastırmaya devam ettik, Cenk'le 2-2'yi bulduk. 45-60 arası aslında bastırdık, golü daha önce bulabilirdik, galip gelebilirdik" ifadelerini kullandı.

'Cezasını çektik'

Zor bir maç oynadıklarını kaydeden Salih, "Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını oynadık, kazanmamız gerekiyordu. Şampiyonluk için beraberlik yetmiyor. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Bugün ben ve takım arkadaşlarım bireysel hataları fazla yaptık. Onun cezasını çektik. Hafta içinde iyi hazırlandık ama olmadı. Bireysel hatalar rakibin de motivasyonunu yukarı çıkardı. Rakip geçen senenin şampiyonuydu, iyi oyuncuları var. Mağlupken beraberliği yakaladık ama galibiyeti alamadık" yorumunu yaptı.















