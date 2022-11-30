Beşiktaş ’ın başarılı stoperi Romain Saiss, kaptanlığını yaptığı Fas Milli Takımı ile Katar’da göz dolduruyor. Tecrübeli oyuncu, Hırvatistan ve Belçika maçlarındaki istatistikleriyle alkışları topladı. 2022 Dünya Kupası’nda Beşiktaş’ın deneyimli futbolcusu Romain Saiss’in performansı ayakta alkışlanıyor.

Bilmen gereken her şey: Hırvatistan v Belçika

Katar’da Fas Milli Takımı’nın 2 maçta 4 puan toplamasında hem takım kaptanı olarak hem de oyun anlamında fark yaratan 32 yaşındaki stoper, özellikle istatistikleriyle dikkat çekiyor. Hırvatistan ve Belçika maçlarında ilk 11’de sahaya çıkan Saiss, her iki karşılaşmada da adından söz ettirmesini bildi.

Rakip fileleri boş geçmedi

Golsüz biten Hırvatistan-Fas mücadelesinde 57 kez topla buluşup, 41 isabetli pas yapan ve yüzde 84’lük pas oranıyla oynayan Saiss, 4 top uzaklaştırma, 3 ikili mücadele kazanma, 3 sahipsiz top kazanma ve 2 pas arasıyla mücadele etti. Fas’ın 2-0 kazandığı Belçika maçında takımının attığı ilk gol FIFA tarafından Saiss’e yazıldı.

Yüzde 100 başarı!

Saiss ayrıca maç içerisinde 52 kez topla buluşup yüzde 86.5’luk pas isabeti yaptı. Hava toplarında yüzde 100 isabet bulan, 12 kez top uzaklaştıran, 6 sahipsiz top kazanan ve 5 ikili mücadele kazanan Beşiktaş’ın yıldızı, Fas’ta en beğenilen futbolculardan oldu. Saiss liderliğindeki Fas savunması Dünya Kupası’ndaki 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.