Lige iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş 'ta teknik direktör değişikliği yaşanmış ve Valeien Ismael yerine Şenol Güneş gelmişti. Deneyimli teknik adam Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada bazı futbolcuların performansından memnun olmadığını söylemiş, bunların arasında Rosier'in de olduğu öğrenilmişti. Fransız sağ bekle ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...





İlgili Haberler Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız futbolcuyu getiriyor





Antalya'da kriz

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta kadroda değişiklikler başlamıştı. Fanatik'ten Yakup Çınar'ın özel haberine göre; Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, disiplinsiz davranışları nedeniyle Rosier'i çalışmadan göndermişti. Teknik direktör kararıyla o gün idmandan gönderilen tecrübeli sağ bek sonraki gün idmanda da yer almamıştı.

Güneş açıklamıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken başkasını almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu. İyi oynadığı zaman sorun yok ama bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir, normaldir. demişti. Rosier'in inişli çıkışlı bir durumda olduğunu belirten Güneş, "Böyle bir oyuncu elimizde varken yeni birisini almak doğru değil. Son zamanlarda dalgalı bir performansı var. Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum. Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Onur Bulut'u da beğeniyorum" diye konuşmuştu.

Beşiktaş'ın rakibi Adana Demirspor

Siyah-beyazlı takım ligin 16. hafta mücadelesinde 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Adana Demirspor ile sahasında karşılaşacak. Bir yandan Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da ocak ayında gelecek ve gidecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla alakalı bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:









Güneş: " Transfer ayı geldiğinde ben de karar vermeyeceğim"

"Hiçbir oyuncuyla ilgili şu anda düşüncem yok. Eldeki oyuncularla kupa dahil 6 maçı geçireceğim. Transfer ayı geldiğinde ben de karar vermeyeceğim. Benim düşüncem olacak, yönetim karar verecek. Şu anda net bir şey yok. İyi oynayan oyuncuya büyük bir talep gelebilir onun sayesinde başka oyuncular alırsınız."

Konuyla ilgili bir Beşiktaşlı yönetici de, "Rosier için sezon başında da şu anda da gelmiş bir teklif yok" diye konuşmuştu.

Monza, Rosier'e talip oldu

Öte yandan, 26 yaşındaki Fransız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Monza, Valentin Rosier'e talip oldu.

Rosier, ocak ayında İtalya'ya gidebilir

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İtalyan kulübünün, her iki kanatta da oynayabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Rosier'i ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde, başarılı oyuncunun ocak ayında İtalya'ya gidebileceği ifade edildi.





İlgili Haberler Beşiktaşlı yıldız kendini yaktı! Yollar ayrılıyor





Şampiyonlukta pay sahibi oldu

Fransız futbolcu Valentin Rosier Beşiktaş'a Sporting Lizbon'dan 4 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ile gelmiş ve Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde kazanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olmuştu.

Rosier'in bu sezonki performansı

Siyah-beyazlı takım ile bu sezon 15 maçta sahaya çıkan ve 1 gol, 3 asist ile oynayan 26 yaşındaki sağ bek oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)







