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Beşiktaş'lı Roman Saiss'te umut ışığı

Adale sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Romain Saiss’in durumu iyiye gidiyor. Beşiktaş'ta Faslı stoperin Hatayspor karşılaşmasına yetişme ihtimali var.

19 Ekim 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'lı Roman Saiss'te umut ışığı

Giresunspor karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan Romain Saiss, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememişti. BordoMavililer’in attığı 2 gol de savunmadaki lider eksikliği sebebiyle yaşanırken, gözler Faslı futbolcuyu aramıştı. Adale sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, yoğun bir tedavi dönemi geçiriyor.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Saiss’in kesin durumu, yarınki idman gününde belli olacak. Deneyimli oyuncunun, takım çalışmasında yer alması halinde Hatayspor’la oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev yerine dönmesi bekleniyor. Öte yandan takımda adale sakatlığı bulunan bir diğer sol stoper Emre Can Uzunhan’ın da durumunun iyiye gittiği belirtildi.


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