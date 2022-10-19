Giresunspor karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan Romain Saiss, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememişti. BordoMavililer’in attığı 2 gol de savunmadaki lider eksikliği sebebiyle yaşanırken, gözler Faslı futbolcuyu aramıştı. Adale sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, yoğun bir tedavi dönemi geçiriyor.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Saiss’in kesin durumu, yarınki idman gününde belli olacak. Deneyimli oyuncunun, takım çalışmasında yer alması halinde Hatayspor’la oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev yerine dönmesi bekleniyor. Öte yandan takımda adale sakatlığı bulunan bir diğer sol stoper Emre Can Uzunhan’ın da durumunun iyiye gittiği belirtildi.



