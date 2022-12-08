Siyah-Beyazlılar'ın başarılı stoperi Romain Saiss, ülkesi Fas'la Dünya Kupası'ndaki macerasına F Grubu'nda başladı. Afrika ülkesi; Hırvatistan, Belçika ve Kanadalı grubu 7 puanla kayıp yaşamadan zirvede tamamlaması sonrasında önceki gün son 16 turunda İspanya'yla karşı karşıya geldi.

Boğaları, Saiss durdurdu!

Favori olmadıkları mücadelede Boğalar'a özellikle savunmada Romain Saiss'in başarılı hamleleriyle geçit vermeyen Fas, rakibini penaltılarda 3-0 yenip çeyrek finalde Portekiz'le eşleşti. Dev zafer, tüm Faslılar’ı sokağa dökerken Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'in performansı da Siyah-Beyazlılar'ı sevindirdi. Tecrübeli oyuncu hatasız oynarken sakatlık yaşamasına rağmen son bölümü bacağındaki bandajla tamamladı. Fas, turnuvadaki 4 maçta sadece 1 gol yerken onu da Kanada maçında kendi kalesine kaydetmişti. Fas, İspanya karşısında da penaltılarda da kalesini kapatmayı başardı.





'Sınırlarımızı zorlayacağız'

Deneyimli savunmacı, maç sonu açıklamasında, "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz. Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin bir şeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakârlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı. Fas, cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşacak.





Atiba ve N'Koudou takıma katılıyor

Kartal'ın Dünya Kupası'nda forma giyen isimleri arasında yer alan Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou, Kanada ile Kamerun'un elenmesi sonrasında Beşiktaş teknik ekibinden aldıkları özel izinlerle tatile çıkmıştı. İki futbolcuya verilen süre bugün doldu. Oyuncuların, Siyah-Beyazlılar'ın Antalya kampına bugün katılması bekleniyor.