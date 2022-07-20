Beşiktaş 'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'a İskoçya'nın Rangers FC kulübü talip oldu.

Ortacizgi'nin edindiği bilgiye göre; İskoç ekibi genç futbolcunun bonservisi için Beşiktaş'a 3,5 milyon Euro +1 milyon Euro'da bonus ile birlikte toplamda 4,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Siyah Beyazlı yönetimin yapılan bu teklife sıcak olmadığı bildirilirken, Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'da oynama isteği Siyah Beyazlı yöneticileri düşündürüyor.

Sezon başında Almanya'nın Frankfurt Kulübü, Beşiktaş Kulübü her konuda anlaşmış fakat transfer Frankfurt Kulübü'nün transferi ağırdan almasından dolayı gerçekleşmemişti.

Rıdvan Yılmaz dün Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçerken, İspanya kampına katıldı.