Beşiktaş 'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'a Belçika'dan talip çıktı.

Belçika basınından Voetbalkrant'ın haberine göre; Club Brügge, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

SEZON SONUNDA HAMLE

Haberde, Brügge'deki sol beklerden Eduord Sobol'un istikrarsız oluşu, Faitout Maouassa'nın beklentilerin altında kalması ve Federico Ricca'nın da yaz döneminde takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle Mavi-Siyahlılar'ın savunmanın soluna takviye yapmayı planladığı belirtildi..

Ayrıca kış transfer döneminin Belçika'da kapanması sonrasında Mavi-Siyahlılar'ın sezon sonu için çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Rıdvan Yılmaz için Kara Kartal'la görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

20 yaşındaki futbolcunun transferinin 5 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği ileri sürüldü.

Rıdvan bu sezon 21 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 3 kez de gol pası verdi. (Hürriyet)