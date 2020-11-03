Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz idölünü açıkladı

Rol model olarak belirlediği isimlerle ilgili yorumda bulunan Rıdvan, “Türkiye’de Caner abi var şu anda... Onunla çalıştığım için Caner abi. Yurt dışında Marcelo’yu çok seviyorum. Bayern Münih’te benimle aynı yaşta olmasına rağmen damga vuran Alphonso Davies var. Onu çok beğeniyorum. Çok iyi bir sol bek. Ama idolüm Marcelo diyebilirim” ifadelerini kullandı. Kendisi gibi takımın bir diğer genç oyuncusu Ersin Destanoğlu’yla Nevzat Demir Tesisleri’nde kaldığını söyleyen Rıdvan, “Tesisten dışarı çıkmıyoruz genelde. Dışarıda gezmeyi fazla sevmem. Tesislerde kalmayı tercih ediyorum. Dışarıda bazen yemek yiyoruz. Zaman zaman ailemin yanına gidiyorum” dedi.