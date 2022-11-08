Beşiktaş 'ta yaşadığı sakatlıktan sonra ilk maçına Trabzonspor karşısında ilk 11'de çıkan ancak ilk devrenin son dakikalarında bir kez daha sakatlanarak oyundan alınan Cezayirli futbolcu, ABD'de ameliyat edildi. Siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusu, geçirdiği operasyondan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak son durumu hakkında bilgi verdi.

"HER YOLU DENEDİKTEN SONRA..."

Ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

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