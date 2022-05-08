Beşiktaşlı Rachid Ghezzal penaltı anlarını anlattı

Süper Lig 'in 36. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde 7 maçtır kazanan Fenerbahçe 'yi konuk etti. Siyah-Beyazlılar, Michy Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal'ın golünü yine penaltıdan atan Rachid Ghezzal da derbiyi değerlendirdi.

Cezayirli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarın sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum. Beşiktaş'ın parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef bugün kazanamadık, emek verdik ama olmadı. Ghezzal olarak elimden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğim."

'Sorumluluk almak istedi'

"Penaltı olduğu zaman atmak istedim ancak Batshuayi sorumluluk almak istedi, gol krallığına oynuyor. Batshuayi atamadı, sorun değil... İkinci penaltı olduğu zaman ben kullanmak istedim ve attım."