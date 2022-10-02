Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Dev mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlılar'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal önemli açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle tam hazır olmayan ve son 20 dakikada şans bulan tecrübeli oyuncu, "Taraftarın sevgisi için oynuyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. Onlara bu desteğin karşılığını vermek istiyoruz. Sahalardan uzak kaldım uzun bir süre. Hala yüzde 100 hazır değilim. Umarım en yakın zamanda yüzde 100'ümle mücadele edeceğim. Bu takımdaki herkes değerli ve önemli. Geri dönmek için elimden geleni sarf ediyorum. İdmanlarda elimden geleni yapıp yüzde 100 döneceğim. 20 dakikada iyi oynadıysam ne güzel. Artık gün gün bakacağız, daha iyi olmak için" yorumunu yaptı.







