Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Jackson Muleka, Dele Alli ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 3-2 devirdi. Gergin geçen mücadelenin son düdüğüyle birlikte bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atladı ve Siyah-Beyazlı futbolcular; Cenk Tosun ve Salih Uçan'a tekme attı.

Ankaragücü cephesi suçladı

Bu olay, karşılaşmadan çok güne damga vururken, ardından iki takım cephesinden yapılan açıklamalar da ortamı gerdi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, teknik direktörü Ömer Erdoğan ve sağ beki Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün maç esnasında taraflarına küfür edip, el-kol hareketi yaptığını iddia etti. Beşiktaş cephesi ise bu durumu yalanladı.

'Tepkilere rağmen...

Karşılaşmadan saatler sonra Oğuzhan Akgün sosyal medya hesabından tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Akgün, "Yaşanan olaylar ve ismimin geçtiği demeçler ile ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" dedi.

Bu açıklama sonrasında Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından Oğuzhan Akgün'ü paylaştı. İşte Siyah-Beyazlılar'ın paylaşımı 👇🏻



