Kara Kartal’ın İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton’dan takımına kazandırdığı Nathan Redmond, ülkesinini basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ’ta karşılaştığı ortamla ilgili olarak Daily Mail’e konuşan tecrübeli kanat oyuncusu, Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez çıktığı Vodafone Park için, “Bu tür bir atmosferde ilk kez oynadım. Daha önce özellikle genç yaş gruplarında düşmanca atmosferler yaşadım ama bu farklı bir şeydi. Isınmaya çıktığımızda stat neredeyse doluydu. Durmadan şarkı söylediler, top rakipteyken kulak tırmalayan bir ıslık çaldılar. Bir noktada neredeyse sağır oldum!” ifadelerini kullandı.

‘Dele, Beşiktaş’ı övdü’

Yakın arkadaşı Dele Alli’nin, kendisinin Beşiktaş’a transferinde etkili olduğunu belirten Redmond, “Beşiktaş’ın teklifi, benim konfor alanımdan çıkmak için bir şanstı. Bir şekilde İngiltere’de kalmak kolay olurdu ama yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Ailem, yeni bir deneyim için bana destek oldu veDele ile konuştuğumda Beşiktaş’ı bana gerçekten övdü. Muhtemelen benimle benzer bir pozisyondaydı. Yeni bir başlangıcın ve farklı bir şeyin tadını çıkarmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için İngiltere’nin dışına çıktık. Bu harika şehri ve kültürünü ve insanları bu kulübe aşık eden şeyleri öğrenmek için sabırsızlanıyorum” sözlerini sarf etti.



