Beşiktaşlı Miralem Pjanic: 2 puan kaybettik

Sakatlığını atlatmasının ardından yavaş yavaş form kazanmaya başlayan Miralem Pjanic, golsüz sona eren Giresunspor karşılaşmasında da 56. dakikada oyuna dahil oldu. Kısa sürede iyi bir oyun ortaya koyan Boşnak yıldız mücadeleyi de değerlendirdi.

İlk yarı ile ikinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "2 puan kaybedilen bir gün. Maça kötü başladık, ilk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı daha zorladık, hareketlendirdik. Son toplarda çok iyi değildik, kale önünde golü bulamadık. O nedenle 2 puanı kaybettik. Sıralama açısından önemli maçtı, kazansak daha iyi olacaktı, üzgünüz" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Pjanic, "5 haftalık sakatlık sürecim oldu, hazır olarak döndüm. Bu son maçta da oynamayı bekliyordum, sonradan oyuna girdim. Hocama destek olmaya çalıştım. Önümüzdeki maçlarda 11'de başlarsam daha faydalı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





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