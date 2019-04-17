Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezonda daha genç ve düşük maliyetli bir kadro kurma kararı alması sonrası gözler, takımdaki yaşlı ve pahalı oyunculara çevrildi. Sezon sonu bu kiterlere uyan çok sayıda futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

MENAJER İDDİALI

32 yaşındaki Gary Medel de bu isimler arasında yer alırken, Şilili futbolcunun menajeri Fernando Felicevich, "Takım bulun" denmesi durumunda, bunun kendileri için problem olmayacağını söyledi. Medel'in Avrupa'da iyi bir piyasası olduğunu ifade eden Felicevich, Almanya ve İtalya'daki 4 kulüpten teklif aldıklarını belirterek "İki hafta sonra Beşiktaş yöneticileriyle görüşeceğiz. Ayrılma gibi bir düşünceleri olursa Almanya ve İtalya'dan gelen tekliflerden birini değerlendireceğiz" dedi.

72 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş, 2017'de 2.5 milyon euroya Inter'den transfer ettiği Gary Medel'e yılda 2.3 milyon euro ödüyor. Şilili oyuncu siyah beyazlı takımda 73 maç oynarken, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet