Beşiktaş'ın tartışılan ismi Adem Ljajic, milli aranın ardından oynanan Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da yedek kulübesine mahkum kaldı, 1 dakika bile süre alamadı.

Sabah'ın haberine göre; Yıldız futbolcuya bir şok haber de Sırbistan Milli Takımı'ndan geldi. Kariyerinde 74 kez ülkesinin formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İskoçya, Macaristan ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna çağrılmadı. 3 sezondur Beşiktaş'ta olan Ljajic'in bu süreçte piyasa değerinde de büyük düşüş yaşandı. Siyah-beyazlılara imza attığında 13 milyon Euro olan Adem Ljajic'in değeri 7.5 milyon Euro'ya kadar geriledi.

MENSAH, GANA MİLLİ TAKIMI'NA GİTMİYOR

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Milli Takım kariyerine ara verdiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran 26 yaşındaki orta saha, "Bir sonraki duyuruya kadar milli takıma ara vermeye karar verdim. Şimdilik kariyerime konsantre olmak istiyorum. Destekleri için tüm Ganalılara teşekkürler" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Mensah, bir önceki milli aranın ardından Koronavirüs'e yakalanmıştı.

50 BİN TL PRİMDEN OLDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; Denizli, Y.Malatya ve Gaziantep maçlarına 25'er bin TL prim açıklamış ve üçte üç halinde ekstra 25 bin TL sözü vermişti. İlk iki maç için 50 bin TL'ye hak kazanan futbolcular, G.Antep'e yenilince 50 bin TL primden oldu.