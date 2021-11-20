Beşiktaş 'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin Nkoudou, 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Futbolda iyi ve kötü günlerin olduğunun altını çizen başarılı futbolcu, "Şu anda kötüyü yaşıyoruz. Ne diyebilirim bilmiyorum. Daha dik durmamız lazım. Geçen sene olduğu gibi başımızın dik olması lazım. Konsantrasyon sorunu mu yaşıyoruz bilmiyorum, bu yorumu ben yapamam. Saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bizim daha çok çalışmamız, daha çok gayret gösterip, önümüzdeki maçı kazanmamız lazım" dedi.



