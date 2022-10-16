Beşiktaşlı kaleci Mert Günok: Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz

Beşiktaş 'ta kaleci Mert Günok, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bartın'da yaşanan maden kazasıyla ilgili konuşan tecrübeli eldiven Trabzonspor maçını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

İŞTE MERT GÜNOK'UN AÇIKLAMALARI:

Bartın'daki kötü durumdan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar. Uzun bir sakatlıktan sonra kadroya girmeye başladım. Görev verildiği takdirde oynamaya hazırım. Bu dünyada ölüm var. Ondan ötesi yok. Sakatlıklar geçiyor. Söylenecek çok da bir şey yok.

Motivasyonumuz her zamanki gibi yüksek. Ligde kolay maç yok. Tabii ki büyük maçların atmosferi farklı oluyor. Maçın öneminin herkes farkında. İyi hazırlandık. Galibiyet alıp devam etmek istiyoruz