Beşiktaşlı Josef de Souza'yı iki takım transfer etmek istiyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Sao Paulo ve Vasco Da Gama, Sambacı yıldız Josef de Souza'yı transfer etmek için çalışmalara başladı. Ancak Siyah-Beyazlı Yönetimden ‘Veremeyiz’ yanıtını aldı.
Beşiktaş 'a transfer olduğundan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza'yı ülkesinin takımları markaja aldı...
Beşiktaş ile yaptığı anlaşma gereği sözleşmesi 1 sezon daha uzayan Sambacı yıldızı ülkesinin takımlarından Sao Paulo ve Vasco Da Gama transfer etmek istiyor. Siyah- Beyazlı Yönetimin bu isteğe anında red cevabı verdiği öğrenildi.
2020 yılında Beşiktaş'a gelen Josef, bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi ve 3 gole imza attı. Brezilyalı yıldız şu an takımın vazgeçilmezleri arasında...(Takvim)