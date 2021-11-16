A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile oynayacağı kritik maç öncesi, Josef de Souza'dan destek mesajı... Beşiktaş 'ın başarılı Brezilyalısı, Milli Takım forması giyerek yaptığı paylaşımda "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" mesajını yazdı. Josef'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bizim Çocuklar'ın Karadağ ile oynayacağı gecede, Hollanda da Norveç'i konuk edecek. 2.'lik şansı çok yüksek olan Milli Takımımızın, alınacak sonuçlara göre Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da bulunuyor.







