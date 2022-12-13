Beşiktaş 'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza önemli açıklamalarda bulundu. Sambacı, Siyah-Beyazlılar'a imza atma sürecinden, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamaya, eski hocası Valerien Ismael'den, birçok konuya dair TRT Spor'a konuştu. Şimdi söz 33 yaşındaki oyuncuda...

'İstanbul'daki her takımdan teklif aldım'

"Beşiktaş'a transferim sürecinde İstanbul'daki her takımdan ilgi geldi. Fakat bu ilgilerin resmiyete dönmesini Beşiktaş yaptı. Ciddi ve önemli projeleri olduklarını gösterdiler. Kararsızlık yaşamadım. Resmi teklifle beraber buraya imza attım. Hayatımda aldığım belki de en iyi karardı."

'Türkiye evim gibi'

"Daha önce söylemiştim, Ankaragücü maçı sonrası yaptığım açıklamalar yoğun duygular içerisinde yaptığım açıklamalardı. Ceza alma durumu beni gerçekten üzmüştü. Ben burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Türkiye evim gibi."





'Beşiktaş'la hikayeye devam etmek istiyorum'

"Şu anda benim en büyük hayalim Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk yaşamak. Ama bu kez taraftarlarla kutlamak istiyorum. Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek."

'Ismael'in sorunu yoktu'

"Giden hocalarla konuşmak benim tarzım değil. Sezonun başında iyiydik. Belki tam olarak hazır olmayan takımlara karşı oynadık ve kazandık. Daha zorlu takımlar geldikçe onlara direnemedik, istediğimizi yapamadık. Valerien Ismael'in bir sorunu yoktu, başarılı olamadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş'ta oynayan herkes kendine bakmalı. Başarısızlığın tek nedeni hoca değil. Valerien Ismael ile ilgili bir şey diyemem, grup olarak alınan sonuçlardı."

'Atiba'nın heykeli dikilmeli'

"Atiba inanılmaz bir istisna. Müthiş bir rol model. Bence heykeli dikilmeli Alex gibi. 40 yaşında bu seviyede oynayabiliyor. Onunla takım arkadaşı olmak bir ayrıcalık."



