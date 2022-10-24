Süper Lig 'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanan Kara Kartal'da işler yolunda gitmezken, kaptan Josef de Souza da mücadeleyi değerlendirdi.

Maça iyi başladıklarını kaydeden Brezilyalı ön libero, "Maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı.







