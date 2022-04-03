Beşiktaşlı Josef de Souza: Kazanmayı hak etmiştik

Süper Lig 'in 31. haftasında Beşiktaş , Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik çıkardı. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Yeni bir formasyon ve yeni bir sistemle oynadık. Bugün çok üst düzey oynamamıza rağmen galibiyeti kaçırdık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Maçı kazanmayı hak etmiştik. Hocamızın ilk idmanından itibaren, yüksek tempoda maçlar oynayacağımızı anladık. Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Bu anlayış oturduktan sonra, her zaman kazanan halimize geri döneceğiz. Biraz daha zaman lazım" ifadelerini kullandı.







