Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasının son düdüğünün ardından bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atlamış ve Siyah-Beyazlı futbolcular Salih Uçan ile Cenk Tosun'a saldırmıştı. Bu saldırı sonrasında da takım kaptanı Josef de Souza saldırganı arkadaşlarının yanından uzaklaştırmıştı.

İtiraz reddedildi

Josef kırmızı kart gördüğü için PFDK tarafından bir maçla cezalandırılmıştı. Tahkim Kurulu da Beşiktaş'ın bu cezaya itirazını reddetti. Brezilyalı yıldız da bu karar sonrasında sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayımladı.

'Bir oyuncuyu öldürdükleri gün...'

Cezası nedeniyle pazartesi günkü Başakşehir maçında oynayamayacak olan Sambacı, "Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar... Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de bugün (10 Eylül) 13.30'da İkinci Başkan Engin Baltacı ile Josef de Souza'nın konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.



