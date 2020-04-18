Beşiktaş'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Nicolas Isımat-Mirin'den flaş açıklamalar... Hollandalı savunmacı, yaptığı açıklamada PSV Eindhoven'a geri dönmek istediğini duyurdu.

Mirin, PSV TV ile yaptığı Skype görüşmesinde şu ifadelere yer verdi;

"PSV'ye stadyumda veda edemedim ama asla tam olarak veda etmeyeceğim. Bu, hayatımın bir parçası oldu ve umarım bir gün tekrar PSV Eindhoven'da olurum.

Taraftarlardan çok fazla destek gördüm ve bunu gerçekten takdirle karşıladım. Eindhoven'a yeniden dönmek isterim. Özellikle kariyerimi bitirdiğimde. Hollanda, yaşamak için çok güzel bir ülke. Her durumda oraya geri dönmek istiyorum."

Mirin, bu sezon Lig 1'de çıktığı 14 müsabakada 1 gol kaydederken, Fransa Lig Kupası'nda 2 karşılaşmada oynamıştı.