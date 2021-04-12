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Beşiktaşlı Ghezzal Müller'in ensesinde!

1 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü oynayan Ghezzal, Beşiktaş’ta son 10 yılda en çok asist yapan isim olurken, Avrupa’da da zirveyi zorluyor

12 Nisan 2021, Pazartesi 08:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı Ghezzal Müller'in ensesinde!

Erzurum'da Oğuzhan'ın golüne katkı veren ve Beşiktaş forması altında 14 asiste ulaşan Ghezzal, Avrupa'da da zirveye oynuyor. Sabah'ın haberine göre; Başarılı futbolcu, Bayern Münih'in 16 asistli yıldızı Müller sonrası Avrupa'nın en fazla asist yapan ismi oldu. Cezayirli aynı zamanda Quaresma'yı geçip (2016-17 sezonu 13 asist) son 10 yılda Beşiktaş'ta en çok gol pası yapan oyuncu durumuna geldi. Ghezzal, son 4 sezonda çıktığı 122 maçta 8 asist kaydedebilmişti. 28 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta skora katkı yaparken (2 gol-3 asist) gol sayısını da 3'e çıkardı.

'LİDERLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAĞIZ'

Erzurum'da takımın yıldızı olan Ghezzal, zeminin zorluğuna dikkat çekip önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi: "Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Galatasaray maçını izledik. Yenersek ne kadar önemli olacağını gördük. Yendik. Şimdi F.Bahçe'yi izleyeceğiz. Şampiyonluk için savaşıyoruz. Elimizde olanı bırakmayacağız." 


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