Beşiktaşlı Ghezzal: Daha iyi olacağız

Süper Lig 'in 18. haftasında Vodafone Park'ta Göztepe 'yi 2-1'le geçen Beşiktaş 'a galibiyeti getiren golü atan Rachid Ghezzal son düdüğün ardından mutluydu.

Gol atmanın çok güzel ve keyifli olduğunu kaydeden Cezayirli yıldız, "Maç öncesinde Oğuzhan ve Necip'le konuşurken, bana 'Çok az şut çekiyorsun' diyorlardı. Ben de bugün fırsatını bulunca şutumu çektim ve golümü attım" yorumunu yaptı.

Kaliteli bir ekip olduklarını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "3 günde maç oynamak kolay değil ama bizim iyi futbolcularımız var. Rakiplerimize çok şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemli. Geri dönüşler yaptık. Maçı kontrol ettikçe daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.



