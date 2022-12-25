Beşiktaşlı Gedson Fernandes: Konstrasyonumuzu kaybediyoruz

Süper Lig 'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı.





Zirve yolunda yaralanan Siyah-Beyazlılar'da Portekizli futbolcu Gedson Fernandes mücadeleyi değerlendirdi. Özeleştiri yapan yıldız oyuncu, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız. Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



