Beşiktaşlı Gedson Fernandes: Konstrasyonumuzu kaybediyoruz
Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Portekizli yıldız özeleştiri yaptı. Gedson Fernandes, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz ve bu kaybı telafi etmemiz lazım" dedi.
Süper Lig 'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı.
Zirve yolunda yaralanan Siyah-Beyazlılar'da Portekizli futbolcu Gedson Fernandes mücadeleyi değerlendirdi. Özeleştiri yapan yıldız oyuncu, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız. Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.