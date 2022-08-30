Beşiktaş , Süper Lig 'in 4. haftasının kapanış maçında Sivasspor 'u 3-1'le geçti. Siyah-Beyazlılar'da günün başarılı isimlerinden Gedson Fernandes mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın, İngiliz süperstarı Dele Alli'yi değerlendiren Portekizli yıldız, "Dele Alli tüm dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Ama maalesef bireysellikle bir şey olmuyor. Onun da katkısıyla takım olarak çok daha iyi olacağız" dedi.

Gelecek adına olumlu konuşan 23 yaşındaki orta saha, "Çok iyi kamp dönemi geçirdik. Bunun da meyvelerini şimdiden topluyoruz. Daha iyi olmak için mücadele vereceğiz" yorumunu yaptı.



