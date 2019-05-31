Şili Milli Takımı'nın teknik direktörü Reinaldo Rueda, Copa America için belirlediği 23 kişilik kadroda Manchester City'nin 36 yaşındaki file bekçisi Claudio Bravo'ya sakatlığı nedeniyle yer vermemişti. Bu gelişmenin ardından ülkede yayım yapan El Mercurio gazetesi; Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aranguiz ve Erick Pulgar gibi oyuncuların deneyimli eldivenin kadroya alınmasına karşı çıktıklarını öne sürmüştü.

Ortaya atılan bu iddiaya Beşiktaş'ın yıldızı Medel'in verdiği yanıt ise sert oldu. Resmi Instagram hesabından bir takipçisinin takımda çatlak olduğuna yönelik yorumuna yanıt veren Siyah Beyazlı futbolcu, "Aramızda çatlak falan yok. Bunlar yalnızca gazetecilerin uydurması." şeklinde yanıt verdi. Şili, Copa America'daki ilk maçına 18 Haziran'da Japonya karşısında çıkacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler