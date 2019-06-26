Copa America'da dün gece oynanan C Grubu son maçında Uruguay'a 1-0 yenilen Şili, kaptan Gary Medel'in sakatlanmasıyla çifte şok yaşamıştı. 55'inci dakikada yerini Igor Lichnovsky'e bırakmak zorunda kalan Beşiktaş'ın yıldızı, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını ve Kolombiya ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde forma giyebileceğini söyledi.

FOX Sports Şili'ye konuşan Medel, "Hocamızdan sakatlığımın daha kötüye gitmemesi ve cuma gününe kadar toparlanabilmem adına beni oyundan çıkarmasını istedim. Eğer kendimi iyi hissedersem muhtemelen Kolombiya maçında sahada olacağım. Ancak %50 veya %80 hazır olursam yerimi başka birine bırakacağım. Zira bu maçlar, son derece zorlu ve önemli." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler