Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, ülkesinin Meksika'yı 3-1 yendiği hazırlık maçının öncesinde teknik direktörleri Reinaldo Rueda hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

FOX Sports'a konuşan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Marcelo Diaz'ın kadroya alınmaması ile ilgili bir soruya "Bu, hocaya sorulması gereken bir soru. O, harika bir oyuncu ve takımında da çok iyi oynuyor. Bana kalsa burada olurdu çünkü o harika bir futbolcu." şeklinde yanıt verdi.

Hocaları Rueda'ya hiçbir şekilde tavsiye vermediğinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "Bu, antrenörümüze yapılmış bir saygısızlık olur. Diaz'la oynarken kendimi hep rahat hissediyorum. Ancak bu konuda karar vermesi gereken kişi teknik direktördür." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler