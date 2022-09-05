MENÜ

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı

Son dakika haberi...Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edilmişti. Berkay Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

05 Eylül 2022, Pazartesi 12:16 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ’a 3-2 yenildi.

Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı.

Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA


İlgili Haberler
Beşiktaş kırmızı kart gören Josef için TFF'ye başvuracak!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...