Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı
Son dakika haberi...Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edilmişti. Berkay Ö. tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig ’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ’a 3-2 yenildi.
Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı.
Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.
Serbest bırakıldı
Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA