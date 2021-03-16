Süper Lig'deki Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta, yönetim kurulu takıma süper prim vermeye hazırlanıyor.

Buna göre siyah-beyazlı takım, ligde devirdiği Başakşehir'i bugün kupada da yener ve pazar günü ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırsa, oyuncular özel bir prime hak kazanacak. Siyah-beyazlı yönetim prim miktarını pazar günü oynanacak derbiden önce belirleyecek. Kartal'ın kupaya yarı finalde veda etmesi halinde ise ligdeki derbi için farklı bir prim dağıtılması planlanıyor.

Bugüne kadar söz verilen primleri zamanında hesaplara yatırarak, bu anlamda futbolcuların güvenini kazanan Beşiktaş Yönetimi, derbi dahil son üç galibiyet üzerinden takımı ödüllendirerek milli araya girmek istiyor. Şampiyonluk yolunda asıl mücadelenin nisan ayında yapılacak olması nedeniyle takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, primle birlikte maaş ödemesi de gerçekleştirecek.

Çebi devrede

Maddi konularda sorun yaşanmamasına çok dikkat eden Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün tüm mali imkanlarını futbol üzerine yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, nisan ayının ilk haftasında maaşla birlikte primleri hesaplara yatıracağı aktarıldı.

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi, hem bugünkü Medipol Başakşehir maçı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm takımla motivasyon toplantısı yapacak.

Çebi tesislerde Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da bir araya gelecek. (Skorer)