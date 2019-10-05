Beşiktaşlı futbolcular yakındı: Her şey ters gidiyor

Bu sezon galibiyet serisi yerine tam aksini yaşayan Beşiktaş’ta futbolcular, Wolverhampton maçı sonrasında isyan etti. Son dakika golüyle yıkılan oyuncuların “Ne zaman kurtulacağız bu şanssızlıktan. Her şey ters gidiyor” diye soyunma odasında bağırdıkları bildirildi.

Maçtan bir gün önce Burak Yılmaz’ın kadrodan çıkarılmasına değinerek isyan eden futbolcuların, “Maç günü Diaby, ısınma sırasında N’Koudou ve maç içerisinde Güven sakatlanıyor. Bir de son dakika gol yiyoruz. Neden böyle oluyor? Niye şans yanımızda değil?” diye konuştukları öğrenildi.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaşlı oyuncuların psikolojisinin çok kötü durumda olduğu belirtildi. Oyundan çıkarken tepki gören Lens başta olmak üzere birçok futbolcunun maçlara deyim yerindeyse korkarak çıktıkları iddia edildi.

Kaynak: Skorer