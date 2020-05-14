Beşiktaşlı futbolcular testten geçti

Süper Lig’in başlama tarihinin açıklanmasının ardından sahaya inen Siyah- Beyazlılar, geçen hafta Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlıklara başlamıştı. Bu süreçte koronavirüs testine giren futbolcular, teknik ekip ve kulüp personelinden 2 isimde pozitif sonuç çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından idmanlara ara veren Beşiktaş Kulübü, dün tüm ekibi yeni bir koronavirüs testinden geçirdi. Ümraniye’de yapılan testlerin sonuçlarının açıklanması sonrası yeni idman programı belirlenecek.
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