Ligde dün akşam Beşiktaş ’ın Kasımpaşa’ya konuk olduğu karşılamanın 12’nci dakikasında Can Bozdoğan şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-Beyazlı futbolcular, bu golü Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok’a hediye etti.

Can Bozdoğan’ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok’un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.