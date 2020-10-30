Beşiktaşlı futbolcular dev Türk bayrağı açtı!

29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü tüm Türkiye’de dün büyük bir coşkuyla kutlandı. Elbette Beşiktaş da bu önemli günümüzü unutmadı.

Siyah-Beyazlılar’ın futbol takımı, dünkü idman öncesinde sahada dev bir Türk bayrağı açtı ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın etrafında poz verdi. Bu etkinliğin ardından Kara Kartal, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Çalışmanın kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştiği bildirildi. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas hareketlerinin uygulandığı idmanın, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi. Beşiktaş, Malatya mücadelesinin hazırlıklarını, bu sabah basına kapalı olarak yapacağı idmanla sürdürecek.



